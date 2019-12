Mostra di Scultura di Pax Vaira al Museo Civico di Foggia

La città di Foggia presenta al Museo Civico la mostra personale di sculture di Pax Vaira durante il periodo natalizio. Nell’elegante cornice della sala Diomede e sparsi nella collezione permanente del Museo Civico sono esposte statue che rappresentano vari momenti sacri e momenti profani di diverse culture del mondo scolpite a mano in materiali preziosi quali il quarzo e l'onice e i marmi, ma anche in resina, legno e bronzo. Il viaggio artistico va dallo Shiva Nataraja dell’induismo al Vajra del Buddismo, dalla Medusa delle gorgoni greche (omaggio alla tomba della Medusa della Magna Grecia ospitata nel Museo Civico di Foggia) al Fascinus (fallo alato) di Pompei, passando per lo Yin e Yang, la danza Sufi, il bastone di Mosè e Gesù ma anche il serpente tentatore e varie divinità lussuriose.

L'arte di Pax Vaira esplorando l’animo umano in diverse tradizioni vuole provocare l’ignoranza e condividere un messaggio di tolleranza e accettazione del diverso. Ci sarà anche un'installazione ad hoc dedicata alla patrona di Foggia, la Madonna dei 7 veli, e un evento di scultura dal vivo, live sculpture, che l’artista porta avanti da vari anni e consiste nello scolpire su una lastra di marmo il simbolo della città in cui espone ed I messaggi per il futuro che i visitatori della mostra indicheranno.

Il vernissage, ovvero l’incontro con l’artista, è previsto il sabato 14 Dicembre dalle 18.30 alle 21 alla presenza dell’Assessore alla Cultura di Foggia, Anna Paola Giuliani, e la presentazione di Alessandra Benvenuto, presidente dell’associazione culturale “I fiori blu”.