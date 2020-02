Crisalide in mostra a Parcocittà: e nel weekend tanti laboratori per bambini

Tutto pronto per la mostra "Crisalide", promossa da Parcocittà e Casa del Giovane con inaugurazione prevista il prossimo 3 marzo 2020 alle ore 18.30. Tra gli interventi è previsto anche quello di Nicola Gatta, Presidente della Provincia di Foggia. La mostra giunge al termine di un percorso condotto dai ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni, che frequentano il Centro Polivalente Aperto “Casa del Giovane–Emmaus” per attività di supporto scolastico e ludico-ricreative, che durante lo scorso anno solare hanno frequentato un laboratorio di Arteterapia, guidato dall’arteterapeuta Laura del Duca e l’equipe superiori del centro, coordinata da Franco Salzarulo. L’obiettivo del percorso è stato quello di offrire la possibilità ai ragazzi di riconoscere le capacità comunicative dell’arte, attraverso un percorso esperienziale. Obiettivo della mostra è valorizzare il percorso svolto dai ragazzi, offrendo loro la possibilità di essere i protagonisti della loro mostra, coinvolgendoli nella scrittura della biografia, nell’allestimento e nella presentazione delle opere al pubblico. Dal 3 al 12 marzo 2020 presso il Centro Polivalente “Parcocittà” saranno esposte le opere, prevedendo momenti durante la settimana in cui saranno i ragazzi stessi ad accompagnare il pubblico durante la visita guidata.

Intanto, il weekend di Parcocittà vivrà di altri eventi pensati per i bambini con i vari progetti educativi messi in campo. Sabato pomeriggio, dalle ore 15.30, torna Ortoincittà, l’attività dell’ dell’Isola che c’è, il progetto selezionato a Foggia dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: a metterlo in atto il prezioso lavoro di Francesco De Pasquale della Cooperativa Sociale Ortovolante, specializzata nella progettazione e realizzazione di orti a domicilio, nonché nell’organizzazione di corsi di orticultura per adulti e bambini. Il pomeriggio di sabato si arricchisce con “Foggia storica in tavola” di Foggiachildren, il progetto selezionato a Foggia dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e in capo a “Sport e Vacanze in città”, l’attività delle Acli provinciali di Foggia: attraverso la storia e il cibo i bimbi verranno catapultati nella Foggia del XIII sec. Si conoscerà Federico II, che rese il capoluogo dauno il centro culturale, politico, economico e militare del suo immenso impero. Alle attività dei laboratori si accede con prenotazione al 3713564344.

Sempre sabato, ma dalle ore 17, torna infine “Yoga bimbi”: il corso di Yoga dell’età evolutiva per bimbi dai 6 ai 13 anni che li porterà alla scoperta del loro potenziale come già accaduto nei precedenti appuntamenti.