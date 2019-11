Le creazioni artigianali di Rosanna Biscotti in mostra a Foggia

Nei giorni 21 e 22 novembre, dalle ore 16.30 alle 19.30, a Foggia, il bar “Pilla”, situato in Viale Colombo n. 239, esporrà le creazioni artigianali, anche a tema natalizio, di Rosanna Biscotti.

Di professione insegnante, la foggiana si dedica da molti anni alla creazione artigianale di oggetti decorati, che sono stati più volte esposti in mostre pubbliche. Assieme a lei, presenteranno i propri lavori anche altre appassionate che realizzano opere decorate per puro diletto.

«Non ci sono molte occasioni per valorizzare le creazioni artigianali -dice Rosanna Biscotti- che per lo più diventano oggetti commerciali. In questo incontro ho voluto mettere insieme la passione, la perizia e l’inventiva per creare un momento di scambio amichevole con i visitatori e, perché no, anche un evento culturale. Viviamo in un mondo che è governato dalle macchine che, ciò nonostante, o forse proprio per questo, riesce a mantenere il suo fascino. Le macchine producono in modo seriale, mentre ogni manufatto artigianale racchiude in sé caratteristiche proprie, specifiche, che lo rendono differente dagli altri ed è proprio in questa diversità la sua preziosità. Dietro tutto ciò c’è la fantasia dell’“artigiano” che concepisce il suo lavoro, vi dedica tempo, creatività, intelligenza, gusto e manualità. Io e le mie amiche, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, abbiamo pensato di esporre le nostre creazioni con l’obiettivo di dar vita a Foggia a spazi dove potersi amichevolmente incontrare e in cui le abilità di ciascuno possano essere apprezzate e premiate nel giusto modo».

Le autrici dei lavori saranno presenti per illustrare ai visitatori i lavori e le tecniche impiegate per realizzarli.