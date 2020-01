Mostra collettiva " Natale "in" arte" a Foggia

Mostra Collettiva “IN” Arte …Gilda c’ è… a Foggia

Sull’isola pedonale in via Lanza n°4 a Foggia anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento della Mostra Collettiva “In” Arte …Gilda c’é… Il progetto espositivo curato da uno degli artisti Hermann Ariostino nasce non solo per mostrare le proprie opere, ma anche per confrontarsi e condividere con l’uso di differenti tecniche e storie di vita la propria “bellezza”.

Questo è il terzo che la collettiva è dedicata alla sorella del curatore, l’artista scenografa Gilda Ariostino.

Ma novità di quest’anno oltre ai riconoscimenti sui social, conoscenti e gente che da ogni parte del mondo vengon nella nostra Capitanata, abbiam avuto l’onore di avere anche il primo cittadino della città presente all’evento.

Gli artisti che hanno aderito all’iniziativa sono oltre che GILDA e HERMANN ARIOSTINO anche ROBERTO CASPARRINI, RITA CONTI, ANGELA MASTROPIETRO, MARIANNA PELULLO, ENNIO RUTIGLIANO, GIUSEPPE SANTAMARIA, LANFRANCO SCHIRONE e MICHELA CASSA che come nelle successive edizioni si è prodigata per la realizzazione del Manifesto.

Tra i nomi degli artisti citati alcuni di questi contemporaneamente stanno esponendo fino al 12 gennaio 2020 a Lucera con la Collettiva di Pittura Artisti del Territorio presso il Museo Civico “G. Fiorelli” Palazzo Nicasti – Cavalli evento organizzato dall’Associazione Culturale Daunia&Sannio con il Patrocinio del Comune.