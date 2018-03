Aps Creo ospita 'Camera doppia', la personale di Luisa Colli e Veronica Lovati

Sabato 10 marzo, alle ore 19.00, Aps Creo, arte ricerca e sperimentazione, sarà lieta di presentare ad appassionati, esperti, critici e simpatizzanti, la doppia personale di Luisa Colli e Veronica Lovati dal titolo Camera Doppia , nello spazio galleria in via Lustro,3 a Foggia a cura di Angelo Pantaleo, accompagnata dal contributo critico di Gianfranco Piemontese.

Con “Camera doppia”, si apre un nuovo ciclo progettuale nel quale due artisti si confrontano, con i loro linguaggi, le loro sperimentazioni, aprendo nuovi scenari alle frontiere dell’arte contemporanea, dei suoi dibattiti e delle loro suggestioni.

Le due artiste Luisa Colli e Veronica Lovati apriranno le porte della loro creatività, con fare ironico della prima e intimista della Lovati. Una camera oltre l’immaginario, ricca di colori e di suggestioni in un singolare convivio artistico nel quale si potranno prendere spunti di riflessione. Gli originali percorsi artistici delle due artiste, saranno esposti fino al 24 marzo.