Monteleone piange Walter Molli: morto a 35 anni l'artista che con i suoi murale ha 'colorato' il paese

"La notizia che abbiamo appreso ci ha riempito il cuore di immenso dolore e profonda tristezza.

Non ci sono parole per quanto successo, ma siamo certi che il tuo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori ed in quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti".

Così la Pro Loro di Monteleone di Puglia saluta Walter Molli, l'artista campano che con le sue opere ha contribuito a 'colorare' la cittadina dei Monti Dauni, arricchita da alcuni suoi murales. Molli è morto a 35 anni, strappato alla vita da un male incurabile. "Vivrà attraverso i tuoi sorrisi, la tua simpatia e nell’arte che ci hai donato con la tua street-art. Buon viaggio caro Walter, e continua a colorare il mondo anche da lassù".