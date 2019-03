Il concerto di primavera dell'Apulia Guitar Trio apre la "Spring Cave"

Dopo tre mesi di grande partecipazione e vivacità culturale, con oltre seimila presenze, la Green Cave di FestambienteSud, centro culturale in grotta di Legambiente a Monte Sant’Angelo, si prepara alla programmazione primaverile con alcuni eventi già calendarizzati e altri ancora da ufficializzare.

Saranno i tre chitarristi dell’Apulia Guitar Trio, che eseguiranno le Quattro Stagioni e la Follia di Antonio Vivaldi, arrangiati per tre chitarre dal maestro Tobia Russo, ad aprire Spring Cave, la programmazione primaverile della Green Cave di FestambienteSud. L’appuntamento è il 23 marzo alle ore 20.30.

L’Apulia Guitar Trio si è costituito nel 2013, i componenti del trio: Giovanni Cusenza, Tobia Russo e Michele Seduto si sono diplomati presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia.

Al loro attivo hanno un’intensa carriera concertistica presso importanti Associazioni Musicali e non, hanno partecipato e vinto alcuni importanti Concorsi Nazionali, come quelli di Livorno e Viareggio.

In seguito in veste di solisti e in trio hanno seguito Corsi di Perfezionamento con Stefano Grondona, Bruno Battisti D’Amario, Angelo Gilardino, Stefano Magliaro, Frederic Zigante, Marco Salcito e Laura Mondiello.

L’intento dell’Apulia Guitar Trio è quello di promuovere brani orchestrali di notevole bellezza come ad esempio le Quattro stagioni di Vivaldi rivisitati per tre chitarre, cercando di dare a questi brani un tocco di originalità e di fantasia che metta in risalto la bellezza di uno strumento come la chitarra.

Info e prenotazioni 379 117 5345.