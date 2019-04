Al Comitato Festa Patronale di Monte Sant'Angelo il premio 'PugliArmonica'

Il Comitato Festa Patronale "San Michele Arcangelo" di Monte Sant'Angelo riceverà il prossimo 30 aprile, il Premio "PugliArmonica": un premio istituito per valorizzare le realtà pugliesi che tutelano le tradizioni e l'importanza delle feste patronali e che sarà assegnato durante la Festa Patronale di Diso (Lecce) in occasione della terza edizione diPugliArmonica in Festa, il convegno regionale dei Comitati Pro-Festa patronale di Puglia promosso sotto la direzione artistica di Graziano Cennamo.

A ritirare il premio ci saranno Felice Piemontese, Pasquale Ciuffreda e Bernardo Bisceglia, rispettivamente Presidente e VicePresidenti del Comitato che ha sede presso la Città dedicata a San Michele Arcangelo e la cui Basilica è inserita nella lista dei Beni Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO.

"E' un riconoscimento - dichiara Piemontese - che ci riempie di orgoglio e di entusiasmo e che ci spinge - come Comitato costituito da due anni anche conformemente alla normativa italiana di diritto civile, a fare meglio ed a fare sempre di più sperando di ricevere sempre la fiducia di tutti i cittadini di Monte Sant'Angelo".

Il Premio sarà consegnato in occasione di una cerimonia alla quale prenderà parte anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.