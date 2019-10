La Green Cave apre alle scuole: laboratori, visite guidate e soggiorni educativi

La Green Cave di FestambienteSud, il centro culturale di Legambiente che ha sede in un complesso ipogeo a pochi metri dal Santuario UNESCO di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, nasce come luogo d’incontro, ma soprattutto come centro di servizi culturali ed educativi. Con un approccio metodologico improntato alla proposta educativa di Legambiente Scuola e Formazione, mette a punto e propone alle scuole sia un programma di laboratori educativi e di turismo educativo per le classi di scuole di ogni ordine e grado, sia una proposta di formazione in servizio per i docenti.

I Laboratori educativi, che dal punto di vista metodologico sono improntate alle metodologie della didattica attiva, alternano attività in aula a momenti di esplorazione strutturata sul campo e interventi esperti su diversi temi, sia di carattere ambientale che culturale: La storia ricostruita - per un approccio sistemico alla storia del territorio; Unesco in Pratica - i Beni Culturali visti in una prospettiva laboratoriale; La Scuola del Cammino - per conoscere in maniera esperienziale il fenomeno dei cammini dei pellegrini lungo la Francigena del Sud; Il Mondo è tutto Attaccato - sui concetti strutturanti dell’ecologia affrontati in gioco e sul campo; Leggo e interpreto il Paesaggio - con attività d’interpretazione sistemica per una lettura critica del territorio; Economia Circolare - cambiare approccio dalla produzione al consumo, per portare ad estinzione il concetto di rifiuto; S.O.S. Clima - mettere a fuoco la sfida climatica per combattere il climate change; BiOrizzonti - cambiare le abitudini alimentari per stare meglio e salvare il pianeta; Leggo e racconto – per educare alla lettura e alla narrazione.

Nello nostro staff di operatori educativi della Green Cave, iscritti all’albo nazionale degli educatori di Legambiente, figurano anche guide turistiche incluse nell’albo regionale delle guide, per realizzare anche un programma di semplici visite guidate alla Città UNESCO di Monte Sant’Angelo, alla Foresta Umbra, all’abazia e agli eremi di Pulsano e più in generale a diversi ambienti e paesaggi del Parco Nazionale del Gargano.

Oltre ai laboratori e le visite, che possono impegnare le classi in esperienze di mezza giornata o una giornata intera, la Green Cave offre anche consulenze e personale educativo per l’organizzazione di soggiorni educativi da 2 a 5 giorni.

Entrando in contatto con lo staff della Green Cave si possono concordare anche eventi speciali per la scuola, sia in matinée che pomeridiani, con spettacoli di musica e teatro, ma anche incontri con autori letterari e proiezioni cinematografiche. La Green Cave, infatti, come centro culturale, per tutto l’arco dell’anno organizza un ricco calendario di eventi: dalle mostre d’arte, a diverse stagioni di eventi musicali e teatrali, dalla valorizzazione dell’editoria libraria e musicale, con eventi di presentazione e seminari, alla promozione dell’artigianato alimentare, artistico e del riciclo.

In collaborazione con Legambiente Scuola e Formazione, associazione professionale di docenti ed educatori ambientalisti, accreditata dal MIUR per la formazione del personale docente, la Green Cave organizza anche corsi di formazione per l’aggiornamento professionale di docenti e di educatori sui seguenti temi: le teoria e pratica della didattica attiva, approccio sistemico all’educazione ambientale, i concetti strutturanti dell’ecologia, educare ai beni culturali, educazione alimentare e nuovi stili di vita per vincere la sfida climatica.

Per maggiori informazioni contattare lo staff di Green Cave:

telefono 379 117 5345 – mail festambientesud@gmail.com, sito web www.festambientesud.it; Social account: Facebook @Legambiente FestambienteSud, Instagram @FestambienteSud, Twitter @FestambienteSud. La Green Cave è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.30.