Green Cave, musica d’inverno con sole primizie: si parte con Ottolini e la sua musica per conchiglie, per un’anteprima d’eccezione

Al via Winter Cave, il programma invernale della Green Cave di FestambienteSud, organizzati in collaborazione con l’associazione GustiAmo la Musica. Si parte all’insegna del genio sabato 16 febbraio, alle 21, con Mauro Ottolini, in duo con Vincenzo Vasi, che presenta in anteprima il suo nuovo lavoro musicale: Sea Shell, musica per conchiglie.

Sea Shell, il nuovo progetto musicale di Ottolini, è un’opera si compone di un cd e un cartoon, in uscita il primo marzo, entrambi presentati al pubblico della Green Cave, che rappresentano un atto di devozione verso l’universo marino e i problemi che lo mettono in pericolo. "SEA SHELL Musica per conchiglie" vuole essere un contributo di amore e di civiltà verso l'uomo e la natura. In una ricerca che dura da molti anni dopo aver approfondito l’uso delle conchiglie come strumento musicale grazie agli insegnamenti del Maestro Steve Turre, Ottolini recupera conchiglie da tutte le parti del mondo, le ripara e le trasforma in strumenti musicali a fiato, talvolta a percussione.

I musicisti coinvolti da Mauro Ottolini in questo viaggio, edito da Azzurra Music e che gode del partenariato delle associazioni Legambiente e Greenpeace, e dei festival Umbria Jazz e FestambienteSud, sono: Vinicio Capossela, Vanessa Tagliabue Yorke, Gavino Murgia, Vincenzo Vasi, Rhys Waite, Maurilio Balzanelli ed il coro "Little Mermaids" un coro multietnico di voci bianche fatto di sole bambine diretto da Vanessa Tagliabue Yorke.