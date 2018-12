“Monte Sant’Angelo Christmas Festival 2018”: gli eventi natalizi nella Città dei due Siti Unesco

Parte venerdì 7 dicembre, con l’inaugurazione dei mercatini artigianali di Maninarte a Natale nel Castello, il programma degli eventi natalizi nella Città dei due Siti UNESCO. Sabato 8, in Piazza Duca d’Aosta, grande festa di apertura con l’accensione delle luminarie e la consegna da parte dei bambini delle letterine a Babbo Natale. In programma una rassegna cinematografica per i più piccoli, i mercatini artigianali e la mostra dei presepi artistici al Castello, la decima edizione del Teatro Civile Festival, concerti e teatro, artisti di strada, lirica e gospel, cabaret, laboratori per bambini, i mercatini artigianali nel centro storico.

Il programma completo.

7-8-9 dicembre _ Castello _ MANINARTE A NATALE. Mercatini artigianali. Inaugurazione venerdì 7/12 ore 17 (Ecogargano)

Dal 15 dicembre al 6 gennaio _ Castello _ GESÙ, GIUSEPPE E MARIA. V edizione mostra presepi artistici. Inaugurazione sabato 15/12 ore 19 (Ecogargano)

Dal 21 al 24 dicembre _ MERCATINI DI NATALE nel centro storico

DICEMBRE

Sabato 8

ore 18 _ Piazza Duca d’Aosta _ Apertura ufficiale Christmas festival con accensione luminarie e consegna letterine a Babbo Natale (con Istituti scolastici, Complesso bandistico, Sitizzo Equestre, Piccoli x sempre)

Domenica 9

ore 19.30 _ “Tomba di Rotari” _ Inaugurazione presepe (Acli)

Giovedì 13

ore 9 _ Per le vie della Città _ Zampognari itineranti (Laboratorio Musikè)

ore 19 _ Piazza Acceptus _ Pettolata (Agesci)

ore 20 _ Atrio superiore Santuario _ Benedizione “Natività” (Agesci)

Sabato 15

ore 18.30 _ Biblioteca _ “Filosofia, musica e ’68” (Arci)

ore 19 _ “Tomba di Rotari” _ “Ai tiembe nustre” (Acli)

Domenica 16

ore 17 _ Auditorium “P. Principe” _ Proiezione film “Wonder” (Arci)

ore 20 _ Auditorium “P. Principe” _ Concerto di Fisarmonica classica del Conservatorio “U. Giordano” di Foggia (Centro sociale)

Giovedì 20

ore 20 _ Auditorium “Markiewicz” del Santuario _ Concerto “La Buona Novella” di Fabrizio De André (Coro Polifonico Vocinsieme)

Venerdì 21

ore 17 _ Per le vie del centro storico _ Mercatini di Natale (Dove Andiamo sul Gargano)

ore 18:30 _ Biblioteca _ Presentazione romanzo “Lettere a Gaia. Le scoperte di un archeologo futuro” di Raffaele Niro (Rhymers’ Club)

ore 19 _ Largo Eraclio _ Christmas music itinerante (Dove Andiamo sul Gargano)

ore 20 _ Auditorium “P. Principe” _ Teatro: “L’appuntamente” (Teatro Monte-Li Sammecalere)

Sabato 22

ore 9 _ Per le vie della Città _ Zampognari itineranti (Musiké)

ore 10:30 _ Biblioteca _ Laboratorio di scrittura poetica creativa sul Natale (Rhymers’ Club)

ore 16:30 _ Biblioteca _ “Storie sotto l’albero: i più bei racconti per Natale per bambini” (UDI Gargano)

ore 18 _ Biblioteca _ “Colorinmusica” per genitori e bambini (C’era una volta)

ore 20 _ Auditorium “P. Principe” _ Concerto di Natale “Il bicchiere della consapevolezza” (MSAC)

ore 22 _ Per le vie del centro storico _ “Organo Tzigano Trio” (Dove Andiamo sul Gargano)

Domenica 23

ore 09 _ Per le vie della Città _ Complesso Bandistico “Città di Monte Sant’Angelo” itinerante

ore 10:30 _ Monumento ai caduti _ “La tradizione prima di tutto” (Agesci)

ore 17 _ Auditorium “P. Principe” _ Proiezione film “Coco” (Arci)

ore 18:30 _ Per le vie del centro storico _ “Swing Time Trio” (Dove Andiamo sul Gargano)

ore 19:30 _ Monumento ai caduti _ Scambio di auguri con degustazione dei prodotti della tradizione (Centro Sociale – Agesci)

ore 21:30 _ Auditorium “P. Principe” _ Concerto di Natale “Il bicchiere della consapevolezza” (MSAC)

Lunedì 24

dalle ore 23 _ Per le vie della Città _ Zampognari itineranti (Musiké)

Martedì 25

ore 12 _ “Tomba di Rotari” _ “Note di ragazze” (Acli)

Mercoledì 26

ore 10 _ Per le vie della Città _ Artisti di strada (Art Eventi)

ore 20 _ Auditorium “P. Principe” _ “I Pepper and The Jellies” in concerto (Amici della Musica)

Giovedì 27

ore 19:30 _ Chiesa di San Francesco _ “Joy to the world”: concerto natalizio per coro, soli ed orchestra con coro polifonico Vocincanto, coro “Crescer…cantando” e Orchestra “Armoniae Mundi Vieste” (I.C. Giovanni XXIII)

ore 20 _ Auditorium “P. Principe” _ “Gospel voices choir”, concerto gospel e spiritual (Art Eventi)

Venerdì 28 e sabato 29

“Teatro Civile Festival”, X edizione (Legambiente FestambienteSud)

Sabato 29

ore 20 _ Auditorium “P. Principe” _ Concerto aspettando Capodanno “Ensemble Apulia Piano Brass” (ANT - Associazione Nazionale Tumori, delegazione di Manfredonia)

Domenica 30

ore 17 _ Auditorium “P. Principe” _ Proiezione film “Contromano” (Arci)

ore 20 _ Auditorium “P. Principe” _ “Why not” in concerto (Centro Sociale)

GENNAIO

Mercoledì 2

ore 20 _ Auditorium “P. Principe” _ Concerto di Capodanno di musica lirica (International association Canto e Musica)

Giovedì 3

ore 10:30 _ Biblioteca _ Laboratorio di scrittura poetica creativa sull’Epifania (Rhymers’ Club)

ore 17 _ Biblioteca _ Parole povere. Omaggio al poeta Pierluigi Cappello. Assoli. Recitar Sonando di Vincenzo Mastropirro (Rhymers’ Club)

ore 20 _ Auditorium “P. Principe” _ “Morale della favola”, viaggio tra favole e cabaret di e con Ciro Villano (Dove Andiamo sul Gargano)

Venerdì 4

ore 16:30 _ Biblioteca _ “Storie sotto l’albero: i più bei racconti per Natale per bambini” (UDI Gargano)

ore 18 _ Biblioteca _ “Colorinmusica” per genitori e bambini (C’era una volta)

ore 20 _ Auditorium “P. Principe” _ Rappresentazione teatrale “Donne sull’orlo di una crisi” (Associazione teatrale l’Airone, in collaborazione con l’associazione il sorriso di Claudio. Prenotazione biglietti presso il Byron Caffè di Monte Sant’Angelo).

Sabato 5

ore 18 _ Santuario _ “Arrivo dei magi” accompagnati dagli zampognari (Insieme Per…)

ore 20 _ “Tomba di Rotari” _ Concerto “Furano Sax Quartet” (Acli)

Domenica 6

ore 17 _ Auditorium “P. Principe” _ Proiezione film “The Avengers - infinity war” (Arci)

ore 20 _ Auditorium “P. Principe” _ Omaggio a Eduardo (Amici della Musica)

MACCHIA – MARINA DI MONTE SANT’ANGELO

Il 22 dicembre ed il 05 gennaio, alle ore 20, presso la frazione di Macchia Libera, in Piazza del Popolo: “Ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. La Sacra Famiglia e l’arrivo dei Magi”.

“Monte Sant’Angelo Christmas Festival 2018” è promosso dall’Assessorato alla cultura, turismo, istruzione della Città di Monte Sant’Angelo in collaborazione con: coop. Ecogargano _ Istituti scolastici _ Forni della Città e le Associazioni Acli _ Agesci gruppo scout _ Amici della Musica _ ANT - Associazione Nazionale Tumori, delegazione Manfredonia _ Associazione teatrale l’Airone _ Arci nuova gestione _ Art eventi _ Centro sociale “San Michele Arcangelo” _ C’era una volta _ Comitato Festa Patronale “San Michele Arcangelo” _ Complesso bandistico “Città di Monte Sant’Angelo” _ Dove andiamo sul Gargano _ Gruppo Teatro Monte - Li Sammecalere _ Il Sorriso di Claudio _ Insieme Per… _ International Association canto e musica _ Laboratorio Musikè _ Legambiente FestambienteSud _ MSAC - Movimento Studenti di Azione Cattolica _ Piccoli x sempre _ Rhymers’ club _ Sitizzo Equestre _ Vocinsieme _ UDI - Unione donne in Italia, sezione Gargano.

