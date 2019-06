Alberto Urso incontra i fan foggiani: il vincitore di ‘Amici’ protagonista al Centro commerciale Gargano

Alberto Urso arriva in provincia di Foggia. L’instore tour del vincitore dell’ultima edizione di ‘Amici’ farà tappa a Monte Sant’Angelo. Il giovane cantante incontrerà i suoi fan al Centro Commerciale Gargano per un firmacopie, in programma sabato 29 giugno alle ore 18.

Informazioni

Per il firmacopie sarà necessario essere in possesso dell’ultimo cd dell’artista nonché del pass.

I pass sono gratuiti e potranno essere ritirati prima dell’evento, semplicemente esibendo l’ultimo cd di Giordana Angi. Il pass sarà consegnato direttamente dal personale addetto.

L’accesso al palco sarà riservato unicamente ai possessori del nuovo cd della Angi. Un cd dà diritto a un solo pass.

Il cd originale potrà essere acquistato da qualsiasi rivenditore autorizzato sia all’interno che all’esterno del Centrocommerciale, senza alcun tipo di limitazioni e/o sconti e/o promozioni associate; chiunque sarà in possesso del cd da autografare avrà diritto a salire sul palco indipendentemente dal luogo in cui lo avrà acquistato.

Sarà inoltre predisposta un’area dedicata ai diversamente abili, alla quale gli stessi potranno accedere con 1 solo accompagnatore e una copia del Cd (il pass non è obbligatorio). Inoltre per loro sarà garantito un accesso riservato.

Non saranno firmati Cd già recanti l’autografo dell’artista.

Non si potranno scattare foto o selfie con l’artista: un fotografo professionista scatterà tutte le foto dell’evento, che saranno disponibili nei giorni successivi l’evento sulla pagina Fb del Centro Gargano.