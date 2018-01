Mondo Marcio e l’Epifany Party al Palatenda di San Giovanni Rotondo

Il 4 gennaio il Palatenda di San Giovanni Rotondo ospiterà l’artista hip-hop/rap e produttore discografico Mondo Marcio, divenuto celebre con brani come ‘Dentro alla scatola’ e ‘Nessuna via d’uscita’ e soprattutto per aver vinto il Tecniche Perfette all'età di soli 16 anni, battendosi contro Ensi. In apertura si esibirà il gruppo hip hop locale 'La Masnada'. L’ultimo appuntamento delle festività sarà invece l’Epifany Party del 6 gennaio, l’evento che chiuderà la prima parte della programmazione del Palatenda.

I biglietti per il concerto di Mondo Marcio

10 EURO: ENTRATA con CONSUMAZIONE (BIRRA ALLA SPINA)

15 EURO: ENTRATA con DOPPIA CONSUMAZIONE( 2 BIRRE ALLA SPINA) + BACKSTAGE (che consiste nell'opportunità di incontrare MONDO MARCIO nel backstage a fine serata per foto e autografo)