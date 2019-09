Torna "Mònde", il festival cinematografico dedicato ai cammini e agli itinerari culturali

Anche per la seconda edizione di “Mònde - Festa del Cinema sui Cammini”, dal 10 al 13 ottobre sul Gargano, ci immergeremo nei temi del viaggiare “lento” e viaggiare tout-court, delle “buone pratiche” e della sostenibilità ambientale e sociale, tutti di stringente attualità.

“Mònde” è il festival cinematografico che intende valorizzare i cammini e gli itinerari culturali in tutto il loro potenziale narrativo e di attrattori turistici attraverso un programma ricco e variegato fatto di



PROIEZIONI di film in concorso e fuori concorso

ESCURSIONI E CAMMINATE (con, inoltre, l'esperienza del foliage autunnale nella Vetusta Faggeta della Foresta Umbra, Sito patrimonio UNESCO)

MASTERCLASS, INCONTRI, MATINÉE

MOSTRE, CONCERTI, SPETTACOLI

e molto altro ancora…



Il tutto nella cornice unica e suggestiva dello storico Rione Junno di Monte Sant’Angelo e all’interno delle aree naturalistiche e di interesse archeologico e spirituale del Parco Nazionale del Gargano.



“Mònde – Festa del Cinema sui Cammini” è un’iniziativa della Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - prodotta da Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network con il contributo di Ente Parco Nazionale del Gargano e del Comune di Monte Sant'Angelo.

Soggetto ideatore e organizzatore della manifestazione, per la Direzione artistica di Luciano Toriello, è MAD - Memorie Audiovisive della Daunia.



L’evento, realizzato in collaborazione con l’Ass. Monte Sant'Angelo Francigena e Istituto Luce Cinecittà, gode inoltre del patrocinio dei Via Francigena.