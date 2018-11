Mister David tra emozioni e adrenalina al Paranormal Circus

Grande successo per il Paranormal Circus che ha prorogato la sua permanenza a Foggia fino all’11 novembre. Protagonista dello show, che coniuga, teatro, circo e cabaret condendo il tutto con una buona dose di terrore, Mr David, vulcanico giocoliere ed escapologo di fama internazionale definito dalla stampa l’Harry Houdini del circo: in scena porta equilibrismo estremo, ma anche illusionismo e giocoleria. Davide Demasi in arte Mister David solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con performance che prevedono l’evasione da catene, camicie di forza e manette in equilibrio su monocicli di altezza superiore alla norma. Record man di salti con la corda su monociclo, è spesso presente sugli schermi di televisioni italiane ed estere.

Mister David nel 2013 a Saint Vincent è stato insignito del titolo di "Campione del mondo di street magic" ossia l’illusionismo che non ha bisogno di palchi o scenografie, ma può essere proposto anche in strada o nelle piazze. Nel 2016 ha conseguito un Guinness World Record per la manipolazione di cappelli. Ultimamente ha partecipato con successo ad Italia’s Got Talent, Detto Fatto (RAI 2), "Si può fare" (Rai 1) in veste di coach per vip, ed ha effettuato una grande evasione davanti a 10.000 persone in piazza Castello a Torino appeso per i piedi ad una gru ad oltre 30 metri di altezza. Recentemente è stato invitato negli show “Tu si que vales” e “Romania’s got talent”.

In Paranormal Circus Mr David è il filo conduttore, un ignaro spettatore che quasi per incantesimo rivela in scena la sua vera identità trasformandosi in un personaggio satanico con doti prodigiose di giocoliere estremo, equilibrista ed escapologo in grado di liberarsi da catene e camicia di forza.

Il Paranormal Circus, prodotto dai fratelli Tayler e Giordy Martini insieme a Fulvio e Daniele Medini, mette i brividi e cattura il pubblico istante per istante. Lo show (sconsigliato al pubblico dei bambini) catapulta in una dimensione parallela alla nostra regalando un’esperienza da pelle d’oca, popolata da creature mostruose, che terrorizzano, ma al contempo sorprendono con le loro doti circensi. Varcato l’ingresso, l’inizio è immediato con l'ormai celebre pre-show all’interno del Tunnel degli Orrori che accoglie il pubblico introducendolo in un ambiente popolato da creature arcane. Nello show, della durata di due ore, performance di illusionismo, acrobatica aerea, pole dance, fachirismo estremo, gicoleria, trapezio con un cast di artisti internazionali.

“Paranormal Circus” porta in scena una nuova storia horror con sfumature sexy per emozionare, divertire e sopratutto sconvolgere il pubblico. La paura non è mai stata così divertente!”.

