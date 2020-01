Celle di San Vito elegge la sua Miss Befana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

A Celle di san Vito viene proclamata la prima Miss befana 2020. Tra balli, risate, canti, befane in giro per il paese, persone che ripopolano per un giorno il più piccolo paese della Puglia, viene proclamata Miss befana 2020, una befana che viene dall'est portando tante caramelle. Il suo nome d'arte è Stefanka (Stefania Acquaviva). Una giuria d'eccezione e imparziale, formata da membri della comunità cellese e da un europarlamentale del Movimento 5stelle, Mario Furore, che nonostante i suoi impegni è sempre presente per questa piccola comunità. Una festa che ha allietato la giornata ai cellesi, ai turisti e soprattutto ai più piccini.

