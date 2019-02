‘Gli insaziabili’ di Mirko Sabatino alla liberia Ubik: l’autore foggiano il suo secondo libro

Un progetto che nasce dall’incontro tra due case editrici: l’italiana nottetempo e la cinese People’s Literature Publishing House. Due editori, due paesi, due culture. Sedici narratori per una raccolta di racconti su cibo ed eros, elementi che rendono gli esseri umani, di luogo in luogo, di epoca in epoca, tanto uguali quanto diversi. È il San Valentino in stile Ubik, una presentazione “diversamente d’amore” in occasione della ricorrenza che celebra chi si vuol bene: giovedì 14 febbraio, alle ore 19, nello spazio live della libreria di Foggia, lo scrittore Mirko Sabatino, autore del premiato e apprezzatissimo L’estate muore giovane (nottetempo, 2017), presenta Gli insaziabili. Sedici racconti tra Italia e Cina, raccolta che mette insieme scrittori italiani e cinesi, pubblicata in contemporanea in entrambi i paesi lo scorso 7 febbraio 2019.

L’autore, nato a Foggia ma da anni residente tra Roma e Nardò, è una delle penne che compongono questa interessante e originalissima selezione di racconti, tradotta e curata da Silvia Pozzi e Patrizia Liberati. A condurre l’incontro, il libraio Salvatore D’Alessio e la blogger Modestina Cedola, di Italians Book It Better. Introduzione a cura del direttore artistico Ubik, Michele Trecca.

Insaziabili. Sedici racconti tra Italia e Cina (nottetempo, 7 febbraio 2019; 208 pagine) Gli insaziabili raccoglie i racconti di otto autori italiani e di otto autori cinesi intorno al doppio filo rosso rappresentato da eros e cibo: temi che riguardano in maniera viscerale e profonda due culture distanti geograficamente e storicamente, eppure piene di terreni fertili per un confronto, una conoscenza e un arricchimento reciproci ancora tutti da sondare e coltivare.

Il libro, che esce in contemporanea in Italia e in Cina, è un gioco di specchi, di incastri, di visioni, di sguardi su due argomenti che sono agenti di scambio, strumenti di comunicazione e aggregazione, processi chimici regolati da rituali, modelli culturali, veicoli di senso, facilitatori interculturali – e vorrebbe avvicinare i lettori italiani alla Cina e i lettori cinesi all’Italia, smontando magari più di un preconcetto e contribuendo ad accorciare le distanze grazie a quell’avventura senza patria che è la lettura.

Milena Agus, Alessandro Bertante, Paolo Colagrande, Gabriele Di Fronzo, Giorgio Ghiotti, Ginevra Lamberti, Laura Pugno e Mirko Sabatino sono gli autori italiani. A Yi, Ge Liang, Feng Tang, Lu Min, Shu Qiao, Wen Zhen, Zhang Chu e Zhang Yueran, invece, gli autori cinesi.