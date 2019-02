Mirella Foschi e il Jazz Quintett ospiti degli Amici della Musica

Sarà con Mirella Foschi, accompagnata dal Jazz Quintett, e lo spettacolo “Saudade and more – Da Rio de Janeiro a Napoli” il prossimo appuntamento con l’Associazione Amici della Musica, giunta alla 50.ma stagione concertistica. Lo spettacolo si terrà sabato 23 febbraio 2019, presso l’Auditorium della chiesa Sacra Famiglia, alle ore 19.45 (porta ore 19.15).

La musica, il linguaggio delle emozioni: amore, passione, malinconia, rabbia, nostalgia, paura, tenerezza, gelosia. Questi i sentimenti che verranno rievocati dalla voce di Mirella Foschi e dai suoi musicisti: Nunzio Ferro alla chitarra, Gianluca Di Corcia alla batteria, Giovanni Mastrangelo al contrabbasso, e Salvatore De iure al pianoforte.

Un concerto ricco di sonorità dolci come quella della Bossa Nova e intime come quelle del Jazz che non trascurerà la canzone napoletana, simbolo di un popolo forte e appassionato che sa sorridere. Una serata dove classico e moderno si fondono per creare un’atmosfera indimenticabile. Tra i brani in scaletta Besame mucho, Chega de Saudade, Parole parole, Amado mio, Maruzzella e tanto altro ancora.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance - Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni, FSC 2014-2020, Piiil Cultura Puglia e con l’Unione Europea.

Mirella Foschi

Inizia il suo percorso di studi di canto partecipando a diversi stage e seminari musicali, tra cui quello con il cantante, musicista e vocal coach Luca Jurman. Continua il suo percorso con Valerio Zelli, voce degli O.R.O. Perfeziona i suoi studi con il vocal coach di Radio Italia, Tony Guerrieri. Si dedica allo studio della Vocologia Artistica seguendo seminari col foniatra Franco Fussi.

Le sue prime esibizioni la vedono interprete di brani che spaziano dallo swing al jazz passando attraverso musicalità latine come la Bossa Nova. Tre le diverse collaborazioni, Mirella Foschi incontra il pianista Salvatore De Iure con il quale crea il “Salvatore De Iure –Mirella Foschi Quartet”, che vede al contrabbasso Ulrico Priore e alla batteria Tiziano Paragone; insieme partecipano a varie rassegne jazz ed eventi a scopo benefico. Nel 2012 conosce il chitarrista Nunzio Ferro e inizia una nuova collaborazione presentando un repertorio pop internazionale. La sua voce viene scelta dal musicista dj Luigi Fracchiolla per interpretare un suo brano swing dal titolo “Volare Via”. Il brano riscuote successo anche in diverse radio a diffusione nazionale. Nel luglio 2014 apre il concerto di Simona Molinari nel Summer Wine Fest presso le Cantine Teanum di San Severo (FG).

Continua a perfezionarsi frequentando lezioni di canto moderno con il maestro e vocal coach Luca Pitteri, ha partecipato alla masterclass di Tecnica Vocale “iMix”- la Scienza dei registri vocali con Roberto delli Carri.

Info e prenotazioni 348.6628775