Millennial music festival: 36 ore di musica no-stop nella villa comunale di Troia

Tre giorni di Festival, 36 ore di musica no-stop, concerti, djset, party nelle notti dell'estate troiana.

Sono state aperte le iscrizioni del Millennial Music Festival, evento-festival musicale ideato dall'Associazione Culturale “Germi d'Arte” e dall'etichetta bolognese “SanLucaSound”, con il patrocinio del Comune di Troia e la direzione artistica di Claudio Cervati.

Il format del Festival prevede l'iscrizione online di artisti di qualsiasi nazionalità e genere musicale (www.millennialmusicfestival.com); la chiusura delle candidature è prevista per il 2 maggio 2019.

La Commissione artistica (70%) e la Giuria popolare (30%) selezioneranno, fino a metà giugno, i 50 artisti più meritevoli, interpreti e band, che approderanno a Troia dal 25 al 27 luglio per sfidarsi in semifinali e Finale nazionale.

In palio per il vincitore, la produzione discografica di un brano con uno dei produttori artistici più famosi d'Italia, Renato Droghetti, nella sua carriera ha collaborato e prodotto: Paola Turci, Stadio, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, Paolo Meneguzzi e molti altri, e la presentazione dell'artista vincitore, tramite etichetta, al 70° Festival di Sanremo Giovani 2020.



Una giuria tecnica veramente di altissima qualità per il Millennial.

Si parte da Alessandro Cecchieri, musicologo, critico musicale ed uno dei più illustri esperti di vocalità al mondo, diverse pubblicazioni scientifiche e relatore di convegni sulla vocalità pucciniana; Luca Maddalena, fresco di sala stampa dell'Ariston dove vota in qualità di corrispondente per la voce di New York al Festival di Sanremo da 5 anni ormai, precedentemente nella redazione del TG5 e del Giornale Radio RAI; Gianluca Mancini, superbo batterista,

musicista di non comuni qualità, tra i vari artisti ha collaborato con Eminem.



Presidente di Giuria per la finale addirittura Giampaolo Rosselli, discografico e talent-scout italiano per anni nell'ufficio artistico e consulente di Universal Music, Sony Music e BMG, oltre ad aver collaborato con Lucio Dalla, Giorgia, Antonello Venditti e moltissimi altri.

Ideata per l'evento una playlist Spotify in collaborazione con Soundplate, nota etichetta londinese, alla quale gli artisti semifinalisti potranno inviare i propri brani (https://play.soundplate.com/italianch ).

Eccellente la possibilità, già dalla semifinale, di esibirsi sia in teatro davanti alla Giuria Tecnica, che in piazza davanti al pubblico del festival, infatti, la programmazione dell'evento prevede musica e spettacoli no-stop dalle 15.30 del pomeriggio alle 3.30 di notte, con esibizioni dei semifinalisti, spettacoli di cabaret e feste disco con djset, per un evento totale.

La Villa comunale di Troia, con la sua grandissima piazza sarà sempre piena di appuntamenti, si potranno trovare stand, bar, aperiTime con djset, show.

E non finisce qui perché l'organizzazione ha una sorpresa in serbo per quanto riguarda il nome di un artista o gruppo “big” che si esibirà durante la tre giorni del Festival.

Per restare aggiornati su tutte le novità vi invitiamo a seguire il sito internet o l'account Instagram e la pagina Facebook del Millennial Music Festival.