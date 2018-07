'Migliorarsi a piccoli passi' arriva a Manfredonia: aperte le iscrizioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La terza edizione di 'Migliorarsi a piccoli passi' si terrà a Manfredonia. Dopo il grande successo di Lucera e di Foggia, la scintillante manifestazione dedicata ai bambini di Capitanata si sposta nella città sipontina dove, in 20 luoghi differenti, saranno allestiti altrettanti set fotografici che avranno un unico obiettivo: esaltare la bellezza dei luoghi e dei piccoli protagonisti.

Fervono dunque i preparativi per formare le 20 squadre che invaderanno di allegria, stili e colori differenti le strade e piazze di Manfredonia. Sono aperte le iscrizioni a 200 bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni e ad 80 professionisti dell’immagine: parrucchieri, visagisti, costumisti e fotografi che vorranno mettersi in gioco con i più piccoli e partecipare al concorso fotografico abbinato. La manifestazione avrà luogo domenica 16 settembre e, come nelle precedenti edizioni, si comporrà di tanti eventi che, tra gioco, apprendimento e divertimento, scandiranno tutta la giornata. L’ideatore è il lookmaker lucerino Carlo Ventola, che anche quest’anno si avvale della collaborazione di Federmoda Confcommercio Foggia, la cui presidente, Marina Corvino è co-organizzatrice. Il progetto gode inoltre del patrocinio del Comune di Manfredonia e dell’Agenzia del Turismo di Manfredonia, quale partner. In Migliorarsi a piccoli passi 2018 il bello e il gioco saranno ancora una volta al centro dell’iniziativa che si sposterà in varie location della città con l’obiettivo di far conoscere e insegnare a valorizzare ai bimbi ciò che li circonda, cominciando da se stessi attraverso il divertimento combinato all’apprendimento. I genitori possono già iscrivere i propri bambini, scegliere uno dei venti trend selezionati (elegante, romantico, sportivo, punk, bon ton, hippie, street, ecc.) e prendere visione del regolamento sul sito ufficiale della manifestazione: www.migliorarsiapiccolipassi.com. Il particolare contest è aperto alla partecipazione di parrucchieri, visagisti, costumisti e fotografi professionisti e non, i quali sul medesimo sito web possono effettuare l’iscrizione, esaminare i trend a disposizione, prendere visione delle precedenti edizioni. “L’invito è rivolto a tutti i professionisti della provincia – annunciano gli organizzatori – che desiderano prendere parte a un progetto che unisce professionalità e didattica nell’ottica dell’arricchimento reciproco e della collaborazione. Fin da ora vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale di Manfredonia, e in particolare il sindaco Angelo Riccardi, e l'Amministratore Unico dell'Agenzia del Turismo di Manfredonia Saverio Mazzone, per aver accolto la nostra idea e averne riconosciuto l’originalità, poiché propone un concetto di bellezza positivo e insegna ai più piccoli ad apprezzare e a rispettare il contesto in cui vivono”. Ogni squadra sarà abbinata a un colore e a un trend da interpretare attraverso abiti, trucco e acconciature, e sarà composta da 10 bambini e dal team di 4 professionisti. Ad ogni trend sarà assegnata una specifica location della città che dovrà essere protagonista insieme ai bambini. Nella mattinata sono previsti laboratori dedicati al gioco con i colori, all’apprendimento e alla sperimentazione, mentre nel pomeriggio si realizzeranno i vari stili con i bambini, facendoli partecipare a un vero e proprio set fotografico. È previsto un premio di 1.000 euro per il team i professionisti che, attraverso le foto e l’interpretazione del trend avrà rappresentato meglio lo spirito dell’iniziativa e i valori che vuole trasmettere, e che quindi sarà riuscito a esaltare, a valorizzare e a raffigurare il “bello” nel suo insieme. A valutare il materiale fotografico saranno una Giuria tecnica composta da esperti di fotografia e di style e una popolare, che si esprimerà sulla pagina ufficiale social: www.facebook.com/migliorarsi/.

