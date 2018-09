Micky Sepalone, Angela Piaf e Canta Napoli Band in concerto a San Giovanni Rotondo per la Festa Patronale

In occasione della Festa Patronale di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo, Domenica 9 Settembre Micky Sepalone, Angela Piaf e la Canta Napoli Band terranno lo spettacolo in Piazza dei Martiri, davanti a Palazzo di Città. Il concerto dei due vocalist con tutta la band è previsto per le ore 21 circa, l'ingresso è gratuito. L'evento vede proseguire l'undicesimo tour estivo dell'ensemble "Made in Foggia", a seguito dei successi di Febbraio al Teatro Umberto Giordano di Foggia, dell'evento Lindt di Marzo al Rosolino di Napoli e dei numerosi live in piazza iniziati ad Aprile e che si concluderanno il 29 Settembre prima della pausa invernale. Il concerto, della durata di circa due ore, prevede in scaletta una rivisitazione in chiave moderna dei classici della canzone napoletana e sarà sempre ricco di sorprese con arrangiamenti che spaziano dal pop al reggae, dal rock allo swing. Suoneranno: Michele D'Urso alla batteria, Luigi Pellicano al basso, Marco Pignatiello alle chitarre, Giuseppe Fabrizio al pianoforte e tastiera, Lorenzo Ciuffredaal violino. Service audio-luci a cura di Sergio Di Cosmo. L'evento è organizzato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'Estate Sangiovannese. Micky e Angela torneranno in concerto a Foggia Sabato 29 Settembre, all'Auditorium Santa Chiara, dove presenteranno il tour 2019 con tante novità.

Per informazioni sui biglietti e sui prossimi appuntamenti scrivere a info@mickysepalone.com.