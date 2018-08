A Michele Placido il premio 'Grifoni d'Oro'

La città di Ascoli Satriano ha deciso di conferire al suo concittadino Michele Placido il premio 'Grifoni D'Oro'. Questo riconoscimento viene assegnato a Placido per essersi distinto nel panorama internazionale come attore, regista, sceneggiatore e narratore. "Grazie alle sue magistrali interpretazioni teatrali e cinematografiche - ha detto il sindaco di Ascoli, Vincenzo Sarcone - ha portato in alto il nome dell'Italia e della nostra città, che non ha mai dimenticato". Appuntamento al 15 agosto alle 22 in piazza Giovanni Paolo II ad Ascoli Satriano