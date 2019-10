I "tagli" di Michele Biccari conquistano Roma: il barbiere foggiano premiato all'International Barber convention

C'è anche un po' di Foggia all'Internationa Barber Convention, rassegna internazionale di barbieri, tenutasi al Palacavicchi di Roma. Il foggiano Michele Biccari, titolare del negozio Biccari Barber Room di Foggia, si è infatti portato a casa due secondi posti nelle categorie "taglio old school" e "trasformazione da classico italiano a old school".

"Ancora non ci credo. Emozioni uniche, vorrei dire tante cose. Ho rappresentato la città di Foggia e a Roma ci siamo difesi alla grande", il commento di Biccari.