Mg, da Volturino a Sanremo: dall'incontro con Nunzio nasce una canzone che parla di violenza sulle donne

Musica e temi sociali, un binomio che conduce sempre alla realizzazione di prodotti interessanti. E questo è avvenuto quando i nascenti talenti di Mg e Nunzio si sono incontrati.

Lei di Volturino, comune dei Monti Dauni, lui di Castellammare di Stabia, due giovani del Sud incontratisi durante le selezioni di Sanremo. Che non hanno vinto, ma hanno rappresentato un momento importante per incrociare i propri percorsi, trasformare l'idea di una semplice collaborazione in una proficua amicizia.

A unirli, lo stesso produttore, Gianni Testa. Il sodalizio ha condotto alla realizzazione di un album, "Un uomo senza nome", che tratta una tematica difficile e terribilmente attuale: è infatti la storia di una donna vittima di violenza. Una canzone che si propone l'obiettivo di far riflettere, di entrare nei cuori e nella testa delle persone.



“Sono un uomo ora?

Non so neanche più il mio nome

E queste mani su di te le ho scaraventate

Il pensiero che l’amore non va colpito

Non le ha fermate” [...] “quel vetro riflette

un corpo frantumato

il cuore indebolito

un volto sfregiato”.

Maria Giovanna Goduti, 24enne, studia alla Saint Louis college of music di Roma, dove vive da ormai quattro anni. "Quando canto la mia canzone, ho la rabbia, l'innocenza, l'illusione... mi tocca cantare l'emozione che non sa nessuno".

"Canto per cercare di far arrivare le emozioni che vibrano nel mio cuore e quanti più cuori possibile. Canto perche sto bene e mi sento in un altro mondo, che se dovessi dipingere avrebbe i colori della vita e dei valori che mi hanno donato i miei genitori", afferma Nunzio Piccolo.

"Saranno un pezzo e una collaborazione tra le più importanti - racconta Mg - e non potevo scegliere un artista migliore. Nunzio ha la voce come la melodia delle onde del mare. Sa calmare e sa colmare"