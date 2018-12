Il "pazzo ritorno" a Wonderland di Alice nel nuovo appuntamento di 'Merende da favola'

Nuovo appuntamento con "Merende da Favola", la rassegna teatrale del Teatro dei Limoni dedicata alle famiglie: 7/8/9 Dicembre "Alice - pazzo ritorno a Wonderland", scritto e diretto da Maggie Salice.

Tutti hanno bisogno di qualcuno da amare, altrimenti si rischia di impazzire!

È quello che succede nel Paese delle Meraviglie quando scompare la Regina Bianca: come un effetto domino la follia colpisce i suoi abitanti seminando il caos ovunque. Il luogo a tutti noto non è più lo stesso, e il povero coniglio ricorre all'aiuto di un suo vecchio amico, il detective Valiant, per trovare Alice e riportarla nel regno. Ma quella che si trova davanti è una ragazza sola, disillusa, che ha perso il sorriso, che non conosce la bellezza delle favole perché nessuno gliele ha mai raccontate. Nonostante i dubbi, il coniglio pasticcione affronta il viaggio con la nuova Alice nel suo pazzo mondo: è follia allo stato puro, ma alla fine ci si rende conto che non esistono cattivi, che l'amore porta allegria, che non esiste un'età giusta per giocare e che tutti hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a sognare.

"Alice - pazzo ritorno a Wonderland"

con Michele Ciuffreda, Francesca De Sandoli, Christian di Furia, Stefano Dragoni, Vincenzo Ficarelli, Francesco Giordano, Massimo Iannantuoni, Maggie Salice

assistente alla regia Amalia Paoletta

scritto e diretto da Maggie Salice

7/8/9 Dicembre 2018

ore 17:00 merenda in collaborazione con Doemi, ore 17:30 prima replica

ore 19:00 merenda in collaborazione con Doemi, ore 19:30 seconda replica (solo sabato e domenica)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - INGRESSO RISERVATO AI SOCI

Info e prenotazioni: ragazzi@teatrodeilimoni.it - 392.1242850 - 324.9948645