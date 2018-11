A Orta Nova tornano i mercatini di Natale

Il 7, 8 e 9 Dicembre ritornano ad Orta Nova i Mercatini di Natale, evento organizzato dalla Pro Loco Orta Nova con il patrocinio del Comune ortese.

Tante le novità di questa quinta edizione, a partire dall’allestimento delle due piazze centrali del paese. In particolare, il L.go Ex Gesuitico si trasformerà nella dimora di Babbo Natale in cui sarà possibile visitare la stalla delle renne, il parcheggio della slitta e infine la casa di Babbo Natale, nello storico e suggestivo Palazzo Gesuitico, in cui i piccoli potranno lasciare le proprie letterine e scattare foto ricordo.

Contemporaneamente, Piazza Nenni ospiterà i Mercatini di Natale, la vetrina di creazioni handmade, in cui sarà possibile effettuare acquisti natalizi unici e fatti a mano.

Pur consapevoli della forte concorrenza dei paesi limitrofi che si accingono a vivere gli eventi natalizi, i soci della Pro Loco vi invitano a non perdere i Mercatini e la Casa di Babbo Natale allestiti ad Orta Nova e concentrati per i 3 giorni di Dicembre.