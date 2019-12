Mercatini di Natale a Borgo Celano: festa grande in piazzale degli artisti

La Pro Loco di Borgo Celano scalda i motori per il suo trentennale e organizza per la prima volta i mercatini di Natale a Borgo Celano con stand di manufatti artigianali,stand per i più piccoli,intrattenimento musicale con Dj e cover band Zucchero,degustazione vino e le tradizionali screppedde natalizie e tanto altro ancora dalle ore 17.00 alle ore 21.00 in Piazza degli Artisti a Borgo Celano Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre.

Ecco la nota stampa diramata alla stampa locale del Presidente della Pro Loco di Borgo Celano Luigi Mossuto:

"Il prossimo weekend tutti a Borgo Celano il 14 e 15 dicembre per i Mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco di Borgo Celano,la quale mi onoro di presiedere dallo scorso febbraio.

Ci saranno diversi stand atti a respirare l'aria natalizia con esposizioni di manufatti artigianali, giocattoli per bambini,stand gastronomici tipici; non potevano mancare le screppedde tradizionali, importante tradizione culinaria natalizia sammarchese,poi ancora degustazione di vino locale.

Non mancherà l'intrattenimento musicale sabato con il Dj Matteo Giardino e la domenica con Michele Longo che canterà Zucchero.

Vi aspettiamo in tanti per accendere il natale celanese

I Mercatini di Natale di Borgo Celano vi aspettano Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre dalle ore 17.00 alle ore 21.00