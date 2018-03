‘Meraviglioso’ a San Severo: al ‘Verdi’ l’omaggio a Domenico Modugno

È un omaggio al grande Domenico Modugno il prossimo spettacolo organizzato dagli “Amici della Musica”, sodalizio presieduto dalla prof.ssa Gabriella Orlando. Sabato 10 marzo, alle ore 20.30 (porta ore 20), nell’ambito della 49.ma stagione concertistica, presso il Teatro “Verdi” di San Severo andrà in scena “Meraviglioso”, un viaggio ideale nel mondo di Domenico Modugno. Attraverso canzoni e monologhi saranno rievocati i personaggi interpretati dall’artista di Polignano a Mare (Bari), la sua musica, i suoi maestri, i punti di riferimento della sua vita.

Sul palcoscenico del “Verdi” Cristian Levantaci, versatile attore e cantante foggiano, che, con la sua voce e le movenze, prese dal grande artista, saprà ricreare un’atmosfera intensa e nostalgica, in cui la memoria e il ricordo si fondono. Sarà lui infatti ad interpretare il mai dimenticato Domenico Modugno. Accompagnato dalla Rhytmic Sound Orchestra, con gli arrangiamenti di Silvano Mastromatteo, Cristian Levantaci darà vita ad uno spettacolo a tutto tondo tra musica e teatro.

Il desiderio di dedicare uno spettacolo a metà fra il teatro e la musica al grande Domenico Modugno nasce dal voler omaggiare un emblema del cinema, del teatro e della musica popolare italiana. Oltre a cantante, attore, cantautore, dalla travolgente forza interpretativa, “mister Volare” è stato un uomo semplice e forte, umile e rivoluzionario, un esempio da seguire fermamente ancorato alla sua origine, alle sue radici meridionali mai rinnegate.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura e con Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni.

Cristian Levantaci

Inizia a studiare pianoforte e chitarra classica all’età di 6 anni. Nel 1996 interpreta Jesus nell’opera rock Jesus Christ Superstar con la compagnia “Il Suono e la Maschera”. Nel 1997 collabora con il Gattarella Resort di Vieste come cantante. Nel 1998 lavora come performer teatrale presso il Victor Village e il Robinson di Marina di Ugento. Nel 1999 si esibisce negli spettacoli serali del Resort Alimini 1 e del Villaggio Valentino a Castellaneta Marina.

Dal 2000 al 2002 si trasferisce a Bolzano per studiare regia cinematografica e si diploma col massimo dei voti presso l’Istituto Zelig Film nel 2002.

Partecipa a Notredame de Paris della compagnia “Bohemien Ballet” interpretando il ruolo di Febo. L’anno successivo, dopo dieci anni, reinterpreta Jesus in “Jesus Christ Superstar” e sempre con la compagnia “Il Suono e la Maschera” veste i panni di Francesco nel musical “Forza venite Gente”. Dal 2008 si esibisce con la Moody Orchestra e collabora con artisti di fama internazionale (Ellade Bandini, Danilo Rea, Valerio Zelli, Mauro Ottolini)

Nel 2009 entra nel cast del musical “Romeo e Giulietta” di Leonardo Giaschi. Nel 2010 e 2011 interpreta Fred nello spettacolo de “I Suoni del Sud” in memoria di Fred Buscaglione accompagnato dall’orchestra Criminalmente Bella.

Nel 2012 entra a far parte del cast della “Compagnia dell’Alba” e interpreta nel 2013 Caifa in “Jesus Christ Superstar” e Tebaldo in “Romeo e Giulietta“. Sempre nel 2013 idea lo spettacolo “Meraviglioso” prodotto da “I Suoni del Sud” e interpreta Domenico Modugno.

Biglietti in vendita al botteghino del Teatro da lunedì 4 marzo dalle ore 11.30 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 19.30.

Info e prenotazioni 348.6628775