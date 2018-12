Un torneo di calcetto per Pierfrancesco Orlando: Foggia ricorda il 21enne a un anno dalla sua scomparsa

Una serata in ricordo di Pierfrancesco Orlando, il giovane foggiano morto per una infezione batterica contratta in seguito a un incidente stradale. In occasione del primo anniversario della morte del giovane 21enne, l'Associazione di volontariato Doppia Vela 21 organizza il primo Memorial Pierfrancesco Orlando, un torneo di calcetto al quale parteciperanno quattro squadre composte da dipendenti Amiu Puglia, amici e parenti di Pierfrancesco.

Prevista anche la presenza di una delegazione del Foggia calcio. L'evento è in programma venerdì 28 dicembre presso il campo di calcetto della Parrocchia San Salvatore di Foggia.