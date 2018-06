Con un meeting in onore di Luigi Colella, Foggia ospita la grande atletica italiana

Mercoledi 27 giugno dalle 15:30 presso il campo scuola Mondello-Colella a Foggia tornerà nella nostra città la grande atletica Italiana. A 13 anni dalla scomparsa del caro Prof. Luigi Colella i suoi successori vogliono ricordare "Gino" con un meeting ricco di gare e presenze interessanti. Protagonista assoluta sarà la gara di salto con l'asta assoluta uomini e donne con alcuni tra i migliori atleti del paese. Ci sarà Sinno Alessandro Aeronautica militare che vanta un personale di 5.45 che se la vedrà con il campione di casa Gino Colella G.G S S. FIAMME GIALLE salito fino a 5.40.

Nella stessa gara forse 2 dei migliori astisti della categoria Allievi mai visti Ivan de Angelis Fiamme gialle Simoni primatista e campione italiano indoor 2018 con 5.10 e Simone Dicerbo Enterprise sport & service Campione Italiano Outdoor 2018 a Rieti lo scorso weekend con 5.00 metri. Curiosità Simone è di Salerno ma è seguito e allenato da Davide Colella. Sempre nell'asta ma al femminile Francesca Semeraro Alteraltletica Locorotondo Argento ai campionati italiani indoor e outdoor 2018 anche lei allenata da Davide Colella.

Il nostro Antonio Catallo cercherà nella gara dei 3000 siepi lo standard minimo per partecipare ai Campionati Mondiali Junior di Tampere in Finlandia in programma a luglio.

Fabrizia Demeo Usfoggia campionessa italiana dei 60hs indoor sarà una delle spettatrici d'onore e non correrà in vista di un appuntamento a Tivoli il 30 giugno ai Campionati italiani Libertas dove cercherà anche lei lo standard per la Finlandia. Tantissimi altri atleti iscritti anche a livello giovanile ma soprattutto ospiti d'onore di altissimo livello. Madrina della manifestazione l'olimpionica Antonella Bevilacqua che nell'occasione consegnerà un premio in ricordo della sua Mamma-allenatrice. Interverranno come rappresentanza del nostro Comune Sergio Cangelli e in rappresentanza del mondo Sportivo il Presidente Regionale del Coni Angelo Giliberto, il Presidente Regionale della FIDAL Giacomo Leone che molto ricordano insieme a Orlando Pizzolato come unici ad aver vinto la maratona di New York. Non mancherà certamente il maggior rappresentante dello Sport Foggiano nonché tecnico Fidal di caratura internazionale, il Delegato provinciale del Coni Mimmo Dimolfetta.

Come premi speciali, oltre a quello per ricordare la Signora Maria Siggillino- Bevilacqua, un premio speciale Luigi Aurelio tecnico scomparso prematuramente, al Tenente Marcello Biagini altra figura emblematica dell'atletica Foggiana e ovviamente il Premio Luigi Colella per i vincitori della gara del salto con l'asta. Sarà un pomeriggio di sport intensissimo e di grande livello tecnico, una manifestazione organizzata dalle società SNA Foggia E USFOGGIA in collaborazione con la FIDAL FOGGIA.