A Foggia una partita di basket per ricordare Giancarlo Ravidà

La Sezione Provinciale ed il Gruppo Comunale A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) di Foggia, in collaborazione con il CSV ed il CUS Foggia, organizza, il 28 giugno 2018 alle ore 17.00, presso la Palestra Comunale “Russo” di Foggia c/o lo Stadio Comunale “P. Zaccheria” in Via Guido Dorso il ‘Memorial Giancarlo Ravidà’ per ricordare la figura del nostro concittadino, i cui genitori acconsentirono alla donazione degli organi.

L’evento consiste in un incontro amichevole di basket tra rappresentative del CUS BASKET FOGGIA e A.S.D. DIAMOND BASKET FOGGIA. La manifestazione è patrocinata dalla Città di Foggia, dalla Provincia di Foggia e dalla Regione Puglia.

Il programma è il seguente:

ORE 17,00 – Saluto da parte delle Autorità presenti e dei Rappresentantidell’Associazione A.I.D.O. Foggia.

ORE 18,00 – Inizio manifestazione sportiva.

ORE 19,00 – Saluti conclusivi e premiazione dei partecipanti.