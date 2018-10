Melo Day: Vazapp organizza la più grande spremuta collettiva di melograno

Celebrare per non dimenticare le tradizioni, raccontare per dare valore a chi il cibo lo produce e lo declina, è questa l’idea alla base dell’evento unico per accogliere gli amanti della terra e del frutto della fertilità, dell’allegria e dell’amore.

Domenica 28 ottobre Vazapp, in collaborazione con Bottega degli Apocrifi e con la partecipazione del team che organizza notte dei Fucacoste di Orsara, darà vita a Melo Day, un’intera mattinata dedicata al melograno Si comincia alle 10:00 con l’accoglienza e la passeggiata tra gli alberi e si continua sorseggiando il succo dei frutti appena raccolti e di cui si apprezzeranno non solo il sapore, ma anche la storia e le proprietà benefiche, grazie alla presenza di un esperto di melograni ed una nutrizionista. La mattinata proseguirà con un piccolo anticipo di tradizioni: la degustazione del Grano dei morti.

Saranno poi le note del violino del M° Fabio Trimigno, di Bottega degli Apocrifi, e dalla sonata del Pastor fido di Vivaldi, ad accompagnare il rituale della raccolta. Non un suono di sottoffondo, ma uno stato dell'anima in forma di musica che immergerà i presenti in un'innovativa formula di ascolto attivo, invitandoli ad una pratica agricola durante l'ascolto.

Un’esperienza che permetterà ai partecipanti che lo volessero, di portarsi a casa il proprio raccolto oppure di adottare un albero di melograni per poter poi godere dei frutti che verranno.

I biglietti per l’evento sono prenotabili tramite eventbrite al link https://goo.gl/HnyZpJ o attraverso la pagina Facebook di Vazapp.

Di seguito il programma completo della giornata:

ore 10:00 benvenuto e passeggiata tra gli alberi di melograno

ore 10:15 saluti Rocco Dedda - vicesindaco di Orsara di Puglia “Notte dei Fucacoste”

ore 10:30 Melo spieghi a cura di Orlando Poppa (esperto melograno) e Valentina Ricchiuti (nutrizionista) con la partecipazione di Peppe Zullo.

ore 11:00 Melo bevo - Spremuta comunitaria delle melagrane da Guinness dei primati

ore 11:30 Melo mangio - degustazione Grano dei morti con grano della Azienda agricola “Zilletta di Bracia” e mosto di “Borgo Turrito” a cura dello Chef Donato Notarangelo

ore 12:00 Melo adotto - raccolta in cassette e adozione alberi con il contadino Tonino di Cascina Savino

ore 12: 30 MELOdia della raccolta col M° Fabio Trimigno (violino) a cura di Bottega degli Apocrifi