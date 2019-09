Il 14 settembre alle ore 20.00 sul Piano San Rocco (Pian delle Fosse) di Cerignola (Fg) Notti Sacre..d’Arte 2019 presenta Mediterraneo, il Mare Nostrum nelle parole di Sara Ciafardoni, tredicenne, navigante della vita, che hanno ispirato la VideoArt firmata da Miguel Gomez per essere scenografia sul Piano delle Fosse Granarie che diventa, così, palcoscenico per la danza di Anna Distasi, con le coreografie di Ernesto Valenzano, sulle note del tema musicale scritto da Miro Abbaticchio, con la voce di Francesco Pedone, che offrono a Sara la loro arte per donarle un orizzonte da raggiungere.

Angela Sara Ciafardoni ha 14 anni. Studentessa di giorno e divoratrice di libri di notte, blogger e bookstagrammer. Il suo mondo è descritto nella sua pagina Instagram “lasarabooks” e un blog “LaLettriceSognatrice” che divide con oltre 500.000 contatti. Una rara malattia la costringe a letto da quando aveva otto anni ma non le ha impedito di dedicarsi con entusiasmo alla scrittura, alla pittura e alla fotografia. Oggi la sua malattia le concede di dedicarsi solo alla scrittura ed alla lettura. Il computer è la sua scatola magica. Lei è dono per noi.



Prosegue la Mostra del Premio Internazionale di Pittura Notti Sacre..d’Arte che sarà visitabile fino al 18 settembre dalle ore 17.30 alle ore 20.30 nella sala espositiva di Palazzo Fornari.



Per Info : e-mail federicoiieventi.cinziadc@gmail.com

tel. 3332908657

Facebook: www.facebook.com/premiodipitturaNottiSacredarte

