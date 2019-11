Foggia a 'Le Iene' con Mecna. Il rapper tranchant: "Io il più forte a scrivere melodie"

"A Sanremo non ci vado, ma potrebbero prendermi, scrivo d'amore. Frasi in foggiano? No, te lo immagini mentre pronuncio il verso 'Ou'?".

Il rapper foggiano Mecna - al secolo Corrado Grilli - è stato tra i protagonisti nella puntata de Le Iene, andata in onda ieri sera. Tante le domande - più o meno irriverenti - alle quali ha risposto nel corso dell'intervista: dalla musica, alla quale confessa di essersi avvicinato ascoltando le Spice Girls ("Mi piaceva la loro musica") ai primi brani composti, uno dedicato a una ragazza, "ma poi è finita male, ci siamo lasciati".

L'11 ottobre scorso ha pubblicato il suo quinto album dal titolo "Neverland", che ha visto la partecipazione del produttore italoamericano. L'occasione per inviare - con la complicità dell'intervistatore - un sms a Linus e chiedergli di trasmettere i suoi brani su Radio Deejay.