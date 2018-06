Maurizio De Giovanni presenta ‘l’invisibile Sara’: il giallista più amato d’Italia torna a Foggia

“La donna invisibile sedeva sulla penultima panchina, la seconda a uscire dal pomeriggio e a entrare nella sera”. Comincia così la nuova avventura dello scrittore di gialli e noir più importante d’Italia, tradotto nel mondo e inventore del commissario Ricciardi, protagonista di una delle serie letterarie più amate di sempre. Dopo I Bastardi di Pizzofalcone – trasposto in Rai – e il mistery de I Guardiani, ecco una nuova via, chiamata a inaugurare la prestigiosa collana Nero Rizzoli curata dai maestri Michele Rossi e Tommaso De Lorenzis, e interamente dedicata alla crime fiction. Sabato 9 giugno, alle ore 19, Maurizio de Giovanni ritrova il pubblico di Foggia e della rassegna Libri & Dialoghi con il suo nuovo romanzo, Sara al tramonto (Rizzoli, 2018), ospite attesissimo nella cornice all’aperto di Piazza U. Giordano, spazio antistante la libreria. A presentarlo, il gruppo di lettura A qualcuno piace… Giallo, sodalizio di appassionati di libri gialli che da quattro anni si riunisce in libreria, rappresentato dalla lettrice Luciana Fredella. L’appuntamento è il secondo della kermesse organizzata dalla libreria Ubik e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia.

Sara al tramonto (Rizzoli, 10 aprile 2018; pagine: 224). Sara non vuole esistere. Il suo dono è l’invisibilità, il talento di rubare i segreti delle persone. Capelli grigi, di una bellezza trattenuta solo dall’anonimato in cui si è chiusa, per amore ha lasciato tutto seguendo l’unico uomo capace di farla sentire viva. Ma non si è mai pentita di nulla e rivendica ogni scelta. Poliziotta in pensione, ha lavorato in un’unità legata ai Servizi, impegnata in intercettazioni non autorizzate. Il tempo le è scivolato tra le dita mentre ascoltava le storie degli altri. E adesso che Viola, la compagna del figlio morto, la sta per rendere nonna, il destino le presenta un nuovo caso. Anche se è fuori dal giro, una vecchia collega che ben conosce la sua abilità nel leggere le labbra – fin quasi i pensieri – della gente, la spinge a indagare su un omicidio già risolto. Così Sara, che non si fida mai delle verità più ovvie, torna in azione, in compagnia di Davide Pardo, uno sbirro stropicciato che si ritrova accanto per caso, e con il contributo inatteso di Viola e del suo occhio da fotografa a cui non sfugge nulla. Maurizio de Giovanni ha dato vita a un personaggio che rimarrà tra i più memorabili del noir italiano. Sara, la donna invisibile che, dal suo archivio nascosto in una Napoli periferica e lunare, ci trascina nel luogo in cui tutti vorremmo essere: in fondo al nostro cuore, anche quando è nero.

Maurizio de Giovanni. Nato nel 1958 a Napoli, dove vive e lavora, è autore di racconti e opere teatrali tra i più importanti in Italia. Nel 2005 vince un concorso per giallisti esordienti con un racconto incentrato sulla figura del commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta. Il personaggio gli ispira un ciclo di romanzi, pubblicati da Einaudi Stile Libero, che comprende Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera (Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore e Anime di vetro. Nel 2012 esce per Mondadori Il metodo del Coccodrillo (Premio Scerbanenco), dove fa la sua comparsa l'ispettore Lojacono, ora fra i protagonisti della serie dei Bastardi di Pizzofalcone, ambientata nella Napoli contemporanea e pubblicata da Einaudi Stile Libero (nel 2013 è uscito il secondo romanzo della serie, Buio, nel 2014 il terzo, Gelo, nel 2015 il quarto, Cuccioli e nel 2016 il quinto, Pane). Nel 2014, sempre per Einaudi Stile Libero, de Giovanni ha pubblicato anche l'antologia Giochi criminali (con Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva e Carlo Lucarelli). In questo libro appare per la prima volta il personaggio di Bianca Borgati, contessa Palmieri di Roccaspina, sviluppato in Anime di vetro. Nel 2015 è uscito per Rizzoli il romanzo a sfondo calcistico dal titolo Il resto della settimana. Tutti i suoi libri sono tradotti o in corso di traduzione in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Russia, Danimarca e Stati Uniti.