Al Mad Mall workshop con Andrea Rodini

Domenica 21 gennaio, MAD Mall di Mattinata, Scuola di Musica Novecento di San Giovanni Rotondo, MSA Modern Sound Academy di Foggia e DAM Accademia Musicale Diesis di Manfredonia presentano il seminario dal titolo “La tecnica al servizio dell'espressività”.

Una giornata con Andrea Rodini, manager e produttore artistico tra i più importanti in Italia (vocal coach di X-Factor e The Voice; direttore artistico e produttore a Sanremo 2013, 2014 e 2016) per analizzare tutti gli aspetti che vanno dall'interpretazione alla scrittura e composizione di una canzone inedita.

Un laboratorio rivolto a cantanti, cantautori, musicisti, autori, interpreti e chiunque voglia intraprendere un percorso, che partendo da un lavoro specifico sull'interpretazione, arrivi alla scrittura e alla composizione di un brano inedito. Rodini tratterà la giusta attenzione al testo, la scelta del “sapore” che si vuole dare al brano, la scelta del tipo di vocalità e il superamento del cosiddetto “muro” della canzone.

Andrea Rodini insegna canto presso numerose scuole di Milano e dal 2008 è docente di canto presso il CPM Music Institute. Partecipa in qualità di Vocal Coach alle prime due edizioni del talent show televisivo X-Factor collaborando con Morgano.

Partecipa sia come insegnante che come giudice a Sanremo Lab, concorso musicale legato al Festival di Sanremo individuando e selezionando giovani artisti, tra cui Arisa. È produttore artistico, arrangiatore e autore di Renzo Rubino. Nel 2013 fonda la sua casa di produzione e management Rodaus. Partecipa in qualità di direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, dove vince il premio della critica “Mia Martini” nella sezione Giovani con il brano “Il Postino”, interpretato da Renzo Rubino

I partecipanti al workshop ( al massimo 20 ) avranno la possibilità di farsi conoscere, eseguendo un brano a scelta. Per gli allievi uditori è prevista diversa quota di partecipazione. Info e prenotazioni: 340/3175297 (Cristina).