Servillo, Girotto, Mangalavite: un trio da sogno al Mattinata Festival Il Gargano tra Napoli e le Ande

Sabato 20 luglio alle ore 21:59 nella suggestiva location di Largo Agnuli, il Mattinata Festival edizione 2019 ospita il trio d’eccezione composto da Peppe Servillo, storica voce degli Avion Travel, Javier Girotto, sax soprano e baritono, e Natalio Mangalavite, piano e tastiere.

Dopo 6 anni dall’ultima fortunata uscita discografica (“Futbol”), il trio ServilloGirotto-Mangalvite presenta il nuovo album ed allarga la personale ricerca musicale e letteraria. PARIENTES è un viaggio nei ricordi, nelle persone, nell’immaginario di un popolo migrante che ha dato vita ad un’altra cultura e, nel contempo, ha preservato la propria portandovi nuova linfa; è un arco che si tende fra le sponde e nel tempo. Nascono, così, avventure d’amore, ricordi, intrecci sentimentali, e tra una milonga, un tango, una cumbia, emergono storie di vita vissuta, di fatiche quotidiane e voglia di riscatto, di legalità e delinquenza, e, perché no, di tradizioni culinarie da esportare e mantenere come tratto imprescindibile e distintivo di una comunità. I gruppi familiari, piccoli o grandi che siano, si rivelano custodi di un’umanità unica e universale. I “tanos” (diminutivo di “napoletanos”) son divenuti andini e viceversa, dando vita al nuovo che sa sempre di antico. PARIENTES, con le intense musiche e le parole pregne di gesti e storie, è per chi tiene il fuoco nell’anima, per chi odia e non lo dice mai, per chi ha l’amore negli occhi e il sole nel petto, ma si limita a ballare la vita con carisma e mistero.

Appuntamento in largo Agnuli (ore 21:59), con INGRESSO GRATUITO, per un sabato sera di musica d’estate in compagnia del Mattinata Festival.