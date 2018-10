A Mattinata torna 'Babbi in corsa', la camminata ufficiale in barba e costume di Santa Claus

Il Circolo Ricreativo Culturale Oasis di Mattinata, dopo il Festival dei Colori e la Corsa dei Colori del Gargano eventi di punta dell’estate mattinatese, torna con la novità del Natale 2018 "BABBI in CORSA" la camminata ufficiale con barba e costume di Babbo Natale, per una giornata all’insegna della gioia del Natale e del divertimento.

Un evento ludico-motorio carico di allegria, ironico e divertente, che coinvolge appassionati di tutte le età, una festa pre-natalizia per l’intero paese, in programma domenica 16 dicembre 2018 alle ore 10.00 a Mattinata (FG).

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Circolo Oasis sulla pagina facebook o all’indirizzo e-mail circolooasis@tiscali.it oppure presso Palazzo Mantuano in Via Largo Agnuli, 1