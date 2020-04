Il Coronavirus non ferma il grande amore di Roberta e Ciro. A Foggia il 'si' e il bacio con le mascherine dei due militari dell'Aeronautica

L’amore durante il Coronavirus di certo non si ferma. Ne sono la prova Roberta e Ciro, i due novelli sposi che questa mattina hanno detto 'si' unendosi in matrimonio con il rito civile presso il Comune di Foggia.

Roberta e Ciro, trent’anni lei e ventotto lui, lei foggiana e lui di Sant’Anastasìa (Napoli), non ce l'hanno fatta ad aspettare.

Con l’impegno del consigliere comunale Dario Iacovangelo e il placet del sindaco Landella, sono riusciti ad ottenere il permesso di convogliare a nozze con rito civile dopo quasi un anno di fidanzamento.

I due, entrambi militari in Aeronautica, si sono conosciuti tre anni fa durante il corso d’addestramento.

Purtroppo alla cerimonia non erano presenti i genitori di Ciro perché impossibilitati a spostarsi dalla Campania per raggiungere Foggia e il matrimonio del proprio figlio lo hanno visto in videochiamata e tutti hanno dovuto rinunciare, momentaneamente, ai festeggiamenti in attesa del matrimonio religioso previsto a settembre.

Oggi i due neo sposi sono un il simbolo della vita che riprende a scorrere, con tutte le precauzioni, verso la normalità.