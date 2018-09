I Matia Bazar in concerto, da 'Per un'ora d'amore' a 'Brivido Caldo' a Castelnuovo della Daunia

La nuova formazione dei Matia Bazar in concerto a Castelnuovo della Daunia in occasione della festa dedicata alla Madonna della Murgia e a San Placido Abate. L'appuntamento è alle 21.30 del 16 settembre in piazza Plebiscito.

La storia di uno dei più grandi gruppi della musica italiana è ripartita quest'anno da Fabio Perversi, membro dal ’98, diventa leader e “anima” dei Matia Bazar con il debutto di una giovane e straordinaria cantante: Luna di 26 anni. I Matia Bazar sono uno dei pochi gruppi italiani ad avere raggiunto successi a livello mondiale: Europa, Est Europeo, Paesi ex Unione Sovietica, Giappone, Latina America, Canada, U.S.A. Nati artisticamente a Genova nel 1975, i membri fondatori sono Piero Cassano, Aldo Stellita, Carlo Marrale, Giancarlo Golzi e Antonella Ruggiero.