Enopolio Daunio|Enoteca culturale organizza una MASTERCLASS sulla birra artigianale con il mastro birraio Michele Solimando del birrificio REBEERS.



Numero max di partecipanti: 20



Lezione 1

Giovedì 17 ottobre, ore 20.30

Enopolio Daunio

via Soccorso, 86

San Severo (FG)



PRODUZIONE

- Materie prime (cereali, luppolo, acqua, lievito);

- Produzione (malto mosto, fermentazione, confezionamento);

- Stili della birra (fermentazione alta, bassa, spontanea).

- Confronto: degustazione di due birre artigianali Rebeers e di una birra industriale.



Lezione 2

Giovedì 24 ottobre, ore 20.30

Birrificio Rebeers

viale Artigiani, 30

Foggia



DEGUSTAZIONE

- Analisi sensoriale (visivo, olfattivo, gusto-olfattivo);

- Il servizio (temperature);

- Tipologie di bicchieri;

- Abbinamento;

- Confronto: degustazione di due birre artigianali Rebbers e di una birra industriale.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Il posto è assicurato ESCLUSIVAMENTE solo dopo aver versato la quota di partecipazione, recandosi in segreteria negli orari indicati.



ORARI SEGRETERIA

Da lunedì a venerdì: 10/13 - 15/18

Sabato 10/13

Info e contatti 349.2605176

info@enopoliodaunio.it

www.enopoliodaunio.it



Enopolio Daunio|Enoteca culturale

via Soccorso, 86

San Severo (FG)