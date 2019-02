Massimo Varini a Foggia: il chitarrista emiliano protagonista all'Auditorium Santa Chiara

E' in programma sabato 23 febbraio la masterclass più concerto di Massimo Varini, uno dei più importanti chitarristi italiani, che vanta importanti collaborazioni con artisti del calibro di Vasco Rossi, Nek, Andrea Bocelli e Laura Pausini.

L'evento, organizzato dall'Accademia Lizard di Foggia, in collaborazione con l'Apulian Guitar Start up e l'associazione culturale UIM avrà inizio alle ore 16.30 (Masterclass) per poi concludersi con il concerto presso l'Auditorium Santa Chiara, alle ore 21.30.

Info e prenotazioni: 389.3482200 (Lizard) - 328.4117457 (Apulian Guitar).