A Foggia la prima masterclass per assaggiatori di pizza

Si svolgerà il 22 ottobre dalle 19:00, presso la pizzeria "Moreh", la prima Masterclass per nuovi assaggiatori di pizza organizzata dall'ONEAP, l'Organizzazione Nazionale Esperti Assaggiatori di Pizza.



"La Masterclass è un modo per approcciare alle tecniche di assaggio della pizza." - ci ha spiegato il Presidente dell'ONEAP, Guido Di Paolo - "Durerà circa 3 ore, con una formazione teorica sull'analisi sensoriale, descrittori per panel test e disciplinari pizza napoletana e pizza romana. Il momento pratico prevederà almeno 4 assaggi diversi e vun momento conviviale finale, perché, insomma, la pizza unisce le persone".



L'Associazione, che nasce per diffondere la cultura culinaria, gastronomica, alimentare e nutrizionale nel campo dei prodotti lievitati da forno, promuovendo la formazione a tutti i livelli e realizzando

studi, ricerche ed eventi, ha sede a Foggia ed è composta dai primi (e gli unici, al momento!) Esperti Assaggiatori di Pizza con titolo accademico. L'Oneap forma, infatti, figure professionali (secondo i principi e le metodologie dell'analisi sensoriale così come riportate nelle norme ISO) che sappiano effettuare una valutazione con metodo scientifico e oggettivo della pizza.



"Con l'associazione stiamo lavorando a diverse attività, promuoveremo sicuramente altri corsi di formazione per assaggiatori di pizza - dichiara ancora il Presidente Guido Di Paolo - ma il nostro obiettivo è fare in modo che gli assaggiatori partecipino ad eventi del settore su tutto il territorio nazionale". Il corso è a numero chiuso e prevede un contributo organizzativo di 25 Euro e comprende anche il tesseramento all'associazione.

Per aderire è necessario prenotarsi sui nostri canali social o su

info@oneap.it