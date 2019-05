A "The Voice of Italy" il talento foggiano dei Mashup Loop: Giuseppe e Michele superano le blind ed entrano nella squadra di Gué Pequeno

C'è un po' di Foggia nell'edizione 2019 di The Voice of Italy, talent musicale in onda su Rai Due, condotto da Simona Ventura, che quest'anno vede la partecipazione come giudici di Gigi D'Alessio, Gué Pequeno, Elettra Lamborghini e Morgan.

Durante la seconda blind audition andata in onda martedì scorso, si sono esibiti i Mashup Loop, al secolo Giuseppe Aprile e Michele Ciliberti. Due artisti di strada nati a Foggia e trapiantati a Bologna. Il sodalizio è nato nel 2015 dopo un viaggio a Barcellona "fatto con un biglietto di sola andata". Da lì è nato il progetto musicale dei Mashup Loop, che si consuma in strada che "ti dà emozioni diverse rispetto a un palco".

Giuseppe fa beatbox, ovvero la riproduzione con la bocca i suoni di una batteria, Michele è un chitarrista e cantante; durante la celeberrima audizione al buio (con i quattro giudici girati di spalle) il duo foggiano si è misurato in un mashup tra "Taki taki" di Dj Snake Ft. Selena Gomez, Ozuna e Cardi B, "Watch out for this" di Major Lazer e "Pump it" dei The Black Eyed Peas, performance apprezzata parecchio da tutti e quattro i giudici che non hanno atteso troppo prima di premere il pulsante e di girarsi.

Ad aggiudicarsi le performance del duo foggiano, avendo la meglio sulle proposte di Gigi D'Alessio e Morgan, alla fine, è stato proprio il rapper Gué Pequeno (dopo che la Lamborghini è stata bloccata, perdendo la possibilità di essere scelta), che prima del verdetto (nelle blind sono gli aspiranti artisti a scegliere la squadra dove andare, quando si girano due o più coach) si è anche unito agli artisti foggiani per una versione improvvisata del suo successo "Brivido".