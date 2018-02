Spettacolo e solidarietà al Giordano: da Colombina ad Arlecchino, in scena le maschere della Commedia dell'Arte

La compagnia teatrale e musicale “Luce in Scena” diretta da Emanuele Pacca e Giuseppe Infante, torna a calcare le tavole del palcoscenico con 'Mascherì Mascherè', un musical bizzarro e scanzonato che ha come tema principale il Carnevale, le maschere italiane più importanti e famose sono protagoniste di una vicenda del tutto straordinaria e un po' fiabesca…per i bambini di tutte le età.

Le maschere più importanti della Commedia dell Arte in un divertente musical…l’entusiasmante storia d'amore tra Colombina e Arlecchino, in uno spettacolo ricco di comicità, musica e danze....Un musical divertente, tanti artisti in scena, canzoni dal vivo e tanto divertimento....per bambini di tutte le età! Un intreccio di situazioni che pescano a piene mani dal repertorio della commedia dell’arte e del folklore carnevalesco, ove si conduce lo spettatore a scoprire i lati più quotidiani, ma non per questo meno esilaranti delle famosissime maschere tradizionali italiane...ultimemente dimenticate.



Spettacolo che contribuisce al sostentamento dei bambini meno fortunati della casa famiglia "San Giuseppe" (Foggia)



I° Spettacolo ore 18:00

II° Spettacolo ore 20:00

SABATO 17 FEBBARIO

TEATRO UMBERTO GIORDANO FOGGIA



RITIRO INVITI solo presso: Luce in Scena via Ciampitti 80 Foggia

inviti: dalle 16:00 alle 21:00

prenotazioni telefoniche: 327/8807564 0881202725