Nella villa comunale doppio appuntamento con 'Mascherì Mascherè', il musical della compagnia 'Luce in Scena'

Torna sul palco dopo tanti successi ‘Mascherì Mascherè’ il musical per bambini e famiglie della Compagnia teatrale e musicale Luce in Scena, uno spettacolo amato e richiesto non solo dai più piccoli ma anche dai piu grandi e molti genitori, che andrà in scena (ingresso gratuito alle ore 20) giovedì 23 e venerdì 24 Luglio presso la Villa Comunale di Foggia.

Lo spettacolo è all’interno della rassegna ‘Estate in Villa 2020’ eventi organizzati dall’Assessore Anna Paola Giuliani e l’ufficio Cultura e Spettacolo del Comune di Foggia. La compagnia diretta da Emanuele Pacca e Giuseppe Infante torna in scena con un’opera bizzarra e scanzonata che ha come tema principale le maschere italiane. I protagonisti della Commedia dell’Arte sono interpreti di una vicenda del tutto straordinaria e fiabesca in una rappresentazione che con prosa, canzoni e danza divertirà davvero tutti.

Il cast è formato da importanti artisti provenienti da tutta la puglia (Foggia, Bari, Brindisi, Taranto) a eccezione di noto artista proveniente da Roma, che da anni collabora con Luce in scena: Jacopo Pelliccia noto al pubblico italiano per aver interpretato importanti Musical (in giro per l’Italia) quali: Peter Pan, Billy Elliot ed Evita.

TRAMA - La compagnia della commedia dell’arte, diretta dal vecchio e avaro Pantalone, giunge nella piazza di Foggia per esibirsi in uno spettacolo. Fa parte del gruppo anche Arlecchino, che arriva nella stessa piazza convinto di aver lasciato a casa la sua dolce metà Colombina, incinta di nove mesi. Ad insaputa di tutti, invece, Colombina segue la compagnia, nascosta in un baule. Una volta uscita allo scoperto, collabora con gli altri attori per la buona riuscita dello spettacolo e per una buona cena, offerta dal dottor Balanzone. Sullo sfondo di una divertente vicenda di cui si rendono partecipi Pulcinella, Capitan Spaventa e il dolce Pierrot, si intravede un messaggio. Ciascuno di noi indossa la maschera dell'avaro, del furbo, del timoroso, del prepotente davanti ad ogni uomo c’è una maschera. Le vicende si intrecceranno in modo esilarante fino al comicissimo finale.

CON: Marco Buzzerio, Simona Ianigro, Samira Marasco, Giuseppe Marzio, Giorgia Pacca, Antonio Papa, Jacopo Pelliccia, Raffella Porciatti, Davide Ventola

SCENE E COSTUMI: Giuseppe Infante TRUCCO: Cesvim Academy

REGIA: Emanuele Pacca

Prenotazioni gratuite (Posti a sedere):