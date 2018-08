Mary Grace e L'eau de jazz incanteranno Troia il 19 agosto

Si rinnova anche per quest'anno l'appuntamento con la musica italiana rivisitata in chiave jazz dal sestetto di maestri musicali "Eau de Jazz", a Troia, il 19 agosto dalle ore 21:00 ai piedi della maestosa Cattedrale del centro cittadino.

Composto da M° Mary Grace, la mezzo-soprano voce del gruppo, Antonio Ignelzi alla chitarra, M° Giovanni Mastrangelo al contrabbasso, M° Gianluca Mancini alla batteria, M° Stefano Capasso al piano e M° Mimmo Marasco alla tromba, l'Eau de Jazz rivisiterà in chiave jazz le migliori sinfonie della musica italiana, regalandoci, come da molti anni, una serata di immersione totale nella musica leggera. La città del Rosone vi attende, insieme ai suoi cittadini, il 19 agosto, alle ore 21:00, per ammirare tutti insieme la soave voce di Mary Grace e le stratosferiche note dell'Eau de Jazz!

