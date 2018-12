Mary Grace e l'Eau de Jazz, le più belle canzoni di Natale, a Troia

“Mary Grace + Eau de Jazz … In Christmas Time - Le più belle canzoni di Natale”, è il titolo dello spettacolo musicale che si terrà a Troia (Fg) presso il cine-teatro Cimaglia, il 27 Dicembre, alle ore 21.00, inserito all'interno della ricca programmazione natalizia organizzata dal Comune di Troia.

l’ Eau de Jazz è un progetto musicale, ideato e creato da Mary Grace (M° Mariagrazia Speranza Poliseno – Cantante) e il M° Giovanni Mastrangelo (Contrabbassista), basato sulla rivisitazione della canzone italiana in “chiave jazz”. L’ensamble, nasce come duo, e si esibisce in diversi contesti e festival, italiani ed esteri( ad esempio, “Primo Premio Assoluto - Contursi Festival” – 2015 , “Monopoli Jazz’n’ Festival” - 2016, “Live Gig – Camden Town”, Londra – 2018, ecc..) per poi allargarsi e divenire un sestetto assieme ad altri brillanti musicisti della capitanata: Gianluca Mancini alla batteria, Stefano Capasso al pianoforte, Antonio Ignelzi alla chitarra e lo stimatissimo M° Michele Carrabba al Sax. In occasione del periodo Natalizio, l’Eau de Jazz si focalizza sulla tematica festiva, reinterpretando le più belle canzoni del Natale di tutti i tempi, spaziando all’interno di un repertorio vastissimo: dai brani classici - tradizionali a quelli più moderni del Gospel e del Pop, senza tralasciare i grandi successi interpretati da Ella Fitzgerald e Michael Bublè! Un sound elegante, ed uno stile ricco di contaminazioni per un risultato musicale sorprendente, di gusto, e soprattutto capace di coinvolgere l’intero pubblico. Ballad toccanti ed intense si alterneranno a canzoni in stile swing e blues, decisamente più frizzanti e festose! Vi farete inebriare dalle note di questo strano ”profumo” natalizio?! Non Mancate! L’ingresso è gratuito e i posti sono limitati.