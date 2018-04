Marte e gli alieni: a Manfredonia si parla di 'misteri'

Progetti Futuri in collaborazione con il C.UFO.M (Centro Ufologico Mediterraneo) presenta il 14 Aprile alle ore 18:30 il convegno “MARTE – UFO – ALIENI, QUANTI MISTERI” dove i relatori l’Ing. Ennio Piccaluga (Presidente onorario del C.UFO.M) e il Dott. Angelo Carannante (Presidente e fondatore del C.UFO.M) affronteranno in maniera scientifica tematiche come la vita su Marte, l’ufologia e le possibili forme di vita extraterrestri.



IL PRESTIGIOSO CONVEGNO dopo essere stato presentato in varie città tra cui: Savona, Ferrara, Milano approda a Manfredonia nell'hub di innovazione culturale di Progetti Futuri.



L'evento ad ingresso libero è aperto a chiunque, appassionati, interessati e professionisti del settore.



Per INFO chiama o messaggio WhatsApp il numero 391.4896937 tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie [9:30 - 11:30|17:30 - 19:30].