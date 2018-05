Marketing Masterclass con Sergio Supino e Toni Augello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sabato 9 giugno 2018, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso il coworking SmartLab di Manfredonia, “Sergio Supino agenzia di coaching, marketing e comunicazione”, in collaborazione con InnovAttiva web school, propone la masterclass “Brand di successo, dalla strategia al messaggio”. Una masterclass altamente orientata a trasferire strumenti e strategie per posizionare il proprio brand name in maniera vincente sul mercato, nel corso della quale i partecipanti impareranno a differenziarsi dalla concorrenza e a fare breccia anche nella clientela più difficile, affermandosi come leader della propria categoria. L’appuntamento sarà quindi incentrato su argomenti di marketing e storytelling, utili ad acquisire il giusto approccio imprenditoriale per portare il proprio business ad altissimi livelli. La masterclass sarà tenuta da Sergio Supino, business coach, formatore e visual designer. Un autentico specialista della comunicazione. Appassionato sperimentatore dei modelli di crescita e processi di cambiamento, Sergio ama connettere persone, creatività e nuove tecnologie per facilitare percorsi di leadership. Nel suo lavoro ha ottenuto riconoscimenti di prestigio, tra cui il premio internazionale del miglior packaging per prodotto dolci Anuga Awards 2013. E da Toni Augello, founder e project manager di InnovAttiva. Scrittore, blogger e social media manager, Toni si occupa di digital, cultura d’impresa e startup con la stessa passione e con lo stesso impegno con cui fa social innovation come project manager dei Laboratori Urbani Artefacendo. Info e adesioni al 345 1556734 oppure al 366 9404991. Early bird ticket entro giovedì 31 maggio (due ingressi per ogni ticket).